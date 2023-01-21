آخر موعد للتقديم في المسابقات الرياضية بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور هشام الحرير وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس اخر موعد هو اليوم ويمكن للطلاب التقديم لفرق الألعاب الجماعية والألعاب الفردية للمشاركة في مسابقات الجامعة الرياضية

عن طريق الفورم الآتي:

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قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إن امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات .

وأضاف الحريري خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي لاستقبال أي حالات، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكات قد اختارت رابطة شباب زراعة مصر مستقبل مصر الزراعي الجمهورية الجديدة بيت الزراعة المصري التنمية المستدامة 2030 م، الأستاذ الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس كأحد الشخصيات الزراعية الأكثر تاثيرا لعام 2022، نظرا لإسهاماته البحثية العديدة والمتنوعة في المجال الزراعي بما يصب فى النهاية فى خدمة المجتمع المصري .

يذكر أن أ.د أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس قد حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام 2007، كما حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بالإضافة إلى فوزه بجائزة البحوث المتميزة من جامعة عين شمس عام 2003.

كما نشر 110 بحثًا في العديد من المجلات الدولية والمحلية كما شارك فى الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية ، و قام بتأليف 15 كتابًا علميًا في مجالات متنوعة.

و تقلد سيادته العديد من المناصب منها: مدير مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس لمدة خمس سنوات ثم وكيل لكلية الزراعة لخدمة المجتمع عام 2016 ثم عميدا لزراعة عين شمس من 2017 وحتى الآن .

كذلك حصل على عضوية العديد من اللجان العلمية والفنية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، كما شارك كخبير في العديد من المشاريع القومية كالاستزراع السمكي واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى مشاركته مع منظمة الأيسيسكو فى وضع خطة تطوير التعليم العالي بالوطن العربى.