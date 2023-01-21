طلاب التعليم المدمج حائرون .. أكاديميون يقدمون مقترحات جذرية لحل مشاكل الخريجين ..الدولة تولي اهتماما بالغا باكتساب الشباب المهارات الضرورية لسوق العمل

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مقترحات جذرية لحل مشاكل طلاب التعليم المدمج

لا يحق لطلاب التعليم المدمج استكمال مرحلة الماجستير

الدولة تولي اهتماما بالغا باكتساب الجميع المهارات الضرورية لسوق العمل

شكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح ، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية وغير معادلة للشهادة الأكاديمية في عام 2015، وتعتبر أبرز مشاكل التعليم المدمج هو عدم استكمال طلابه مرحلة الماجستير والدكتوراه بالإضافة الي عدم قبول الطلاب في النقابات .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ومدير مركز التعليم المفتوح السابق أنه يحق لخريج التعليم المفتوح أن يستكمل دراسته في الماجستير والدكتوراه ودخول النقابات .

وأوضح الدكتور أحمد جلال مدير مركز التعليم المتفوح السابق بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن التعليم المدمج هو الذي يتم العمل به في جامعة عين شمس وهو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

وأضاف الدكتور احمد جلال أنه يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وتابع الدكتور أحمد جلال ، أن التعليم المدمج اعطي الفرصة لاستكمال الدراسة وتعلم مهارة جديدة والحصول على شهادات البكالوريوس .

وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكلية تسعى لحل كافة مشاكل طلاب التعليم المفتوح، منوها أن الطالبة ‭ ‬مروة‭ ‬محمود‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬زراعة‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس بنظام التعليم المفتوح ‭ ‬‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تقدمت‭ ‬إلى‭ ‬الكلية‭ ‬لاستكمال‭ ‬دراستها‭ ‬العليا ‭ ‬‮‬الماجستير‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬انتهائها‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬وامتحان‭ ‬مقررات‭ ‬استكمال‭ ‬شعبة‭ ‬الوراثة‭ ‬بتقدير ‭ ‬‮«‬جيد‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬ بالكلية،‭ ‬وفوجئت‭ ‬حينها‭ ‬بإدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬يسلمونها‭ ‬ملفها‭ ‬لأنها‭ ‬تعليم‭ ‬مفتوح‭ ‬ولا تستطيع ‬تكملة‭ ‬الماجستير.

وأشار الدكتور أحمد جلال إلي أنه ‬تم‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬وتم‭ ‬قبول‭ ‬ملفها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬للقيد‭ ‬بالدراسات‭ ‬العليا‭ ‬‮ «‬الماجستير‮» ‬‭ ‬بكلية‭ ‬الزراعة‭ .‬

وأكد الدكتور احمد جلال أن نظام التعليم المدمج حتي الآن لا يتيح فرصة التقديم الي الماجستير أو الدكتوراه .

وكشف عن تخصصات التعليم المدمج في مرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة جامعة عين شمس:

بكالوريوس الزراعة المهنى

-برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.

-برنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه من الضروري وضع حلول جذرية لطلاب التعليم المدمج .

أكد الدكتور مجدي حمزة أن يمكن للجامعات المصرية وضع اختبارات لطلاب التعليم المدمج الراغبين في استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراه لحل الأزمة بعد الرجوع الي المحلس الاعلي للجامعات ولجنة التعليم بمجلس النواب .

وأشار الخبير التربوي أن يمكن أيضا للنقابات وضع ضوابط واختبارات تخصصية للطلاب التعليم المدمج الراغبين في الالتحاق بالنقابات ويتم كل هذا وفقا في أطار استراتيجية الدولة للتعليم .

وطالب الدكتور مجدي حمزة بتدخل لجنة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات بوضع قوانين تسمح للطلاب الحاصلين على بكالوريوس التعليم المدمج باستكمال مرحلة الماجستير ودخول النقابات ولكن بشروط صارمة تحافظ على العملية التعليمية والتأكد من حصول الطالب علي نفس الكمية المعلوماتية المطلوبة .

وأوضح ، أن هناك طلاب كثيرين لم تتح لهم الفرصة فى استكمال الدراسة ولكن التعليم المدمج يحقق أحلام الكثير ، كما يساهم التعليم المدمج فى حل مشكلة البطالة وزيادة سوق العمل .

وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج جامعة عين شمس

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.