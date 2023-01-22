زراعة عين شمس: نعمل على برامج الاستزراع السمكي والزراعات المحمية وسلامة الغذاء

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الخطة التي وضعتها القيادة السياسية يقضي باستقرار الوطن عبر الزراعة، لأن الزراعة هي الأمن الغذائي، وصلب الأمن القومي المصري .



وأضاف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد إن مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك سنويا، حيث وصلت إلى "شبه اكتفاء ذاتي" من الأسماك، نتيجة مشروعات الاستزراع السمكي.



وأكد أن السوق المصري متعطش وفي احتياج للمهندس الزراعي، موضحًا أنه في الماضي كان الطلاب يعزفون عن الالتحاق بكلية الزراعة، ولكن بعد المشروعات العملاقة أصبح هناك احتياج في سوق العمل.





وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الآن، أصبحت المشكلة في كثافة الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكليات الزراعة، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة كله إبداع، إذ أنه متجدد ومتغير، وبخاصة أن الهوية المصرية زراعية.



وأوضح أن هناك 3 برامج جديدة يتم العمل عليها الآن وهي برامج الاستزراع السمكي والزراعات المحمية وسلامة الغذاء .



وأشار، إلى أن الاحتياج للزراعة المحمية يقدر بنحو 70 ألف مهندس زراعي متخصص في الصوب المحمية، لافتًا إلى أن هناك 36 كلية للزراعة ما بين الزراعة والثروة السمكية، وبالتالي فإن لجان القطاع وكليات الزراعة بدأت في تدشين برامج موجهة لهذا الأمر لكي نحصل على خريج عالِ المستوى.

