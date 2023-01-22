تكليف سافيناز الحبشى بإعداد ملف جامعة عين شمس للاعتماد من هيئة ضمان الجودة

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قراراً بتكليف الدكتور سافيناز عادل عبد الرحيم الحبشى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بالإشراف والإعداد لملف تقدم جامعة عين شمس للإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وذلك حتى أخر يونيو ٢٠٢٣.

وتقرر تشكيل فريق التخطيط الإستراتيجي برئاسة د سافيناز الحبشى وعضوية كل من د محمد حامد الاستاذ بكلية التربية "مراجعا"، ود نادر عبد الدايم الاستاذ بكلية الآثار ، ود هند إبراهيم أسعد استاذ ومدير وحدة الجودة بكلية الألسن، د. رشا على على الأستاذ المساعد بكلية التربية، د. حنان عبد السلام الأستاذ المساعد بكلية التربية "مراجعا".

كما أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور ممدوح واعر عبد الرحمن مهنى الأستاذ المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢ ولمدة عام .