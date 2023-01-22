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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استكمال حملة التطعيم ضد الفيروس الكبدى بى بمستشفيات جامعة عين شمس

استكمال حملة التطعيم
استكمال حملة التطعيم ضد الفيروس الكبدى بى بمستشفيات عين شمس

انطلقت  حملة تطعيم لقاح الالتهاب الكبدى الوبائى بى ( الجرعة الاولى ) للعاملين الجدد ومن لم يسبق له التطعيم سابقا والجرعة الثانية والثالثة استكمالاً لحملة التطعيم السابقة  ( النواب – الاطباء – التمريض- العمال – المعامل -)  بمستشفيات جامعة عين شمس مجانا والتى تنظمها وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بإشراف  الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية، جامعة عين شمس يومياً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine، استكمالاً  لحملة التطعيم السابقة،  وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق يوسف القائم بعمل المدبر التنفيذى للمستشفيات.


ومن المقرر أن تستكمل حملة التطعيم وفقا للجدول المرفق .

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