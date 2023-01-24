أخبار السيارات |5 سيارات SUV ارتفعت أسعارها في 2023.. تبدأ من 320 ألف جنيه 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، زيادة سعرية كبيرة تخطت حاجر ربع المليون جنيه، لتتراوح بين 245 الفا و 255 الف جنيه.

استطاعت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، أن تحتل مكانة مميزة داخل السوق المصري، لما تقدمه من إصدارات قوية ومتنوعة، ومنها السيارة G Class التي تعد واحدة من أكثر إصدارات الصانع الألماني فخامة في مصر.

ارتفعت اسعار السيارة بيستون T33 داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 40 الف و 50 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

شهدت القائمة التسويقية لسيارات شركة بيستون المقدمة داخل السوق المصري، بعض التغيرات السعرية بالاضافة إلى تقديم عدد من الفئات، وجاءت السيارة بيستون B70 موديل 2023 بزيادة سعرية بلغت 54 الف جنيه للفئة الاولى، و 50 الف جنيه للفئة الثانية، بينما احتفظت الفئة الثالثة على الاسعار المطروحة بالقائمة السابقة دون زيادات جديدة.

السيارة بيستون T33 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2023، حيث ارتفعت اسعار السيارة بنسبة تتراوح بين 70 الف و 78 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تتنوع الإصدارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى فئة السيدان، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

ارتفعت العديد من الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة فورد ايكو سبورت موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة سيات تاراكو والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 250 الف جنيه.