أسعار بيستون B70 موديل 2023 بعد طرح جميع الفئات .. صور

شهدت القائمة التسويقية لسيارات شركة بيستون المقدمة داخل السوق المصري، بعض التغيرات السعرية بالاضافة إلى تقديم عدد من الفئات، وجاءت السيارة بيستون B70 موديل 2023 بزيادة سعرية بلغت 54 الف جنيه للفئة الاولى، و 50 الف جنيه للفئة الثانية، بينما احتفظت الفئة الثالثة على الاسعار المطروحة بالقائمة السابقة دون زيادات جديدة.

وفي سياق هذا الموضوع ىقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار فئات السيارة بيستون B70 موديل 2023 في السوق المصري

بيستون B70 موديل 2023

تمتلك السيارة بيستون B70 موديل 2023 مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع اضاءة بتقنية LED، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ومجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا للمتابعة.

بيستون B70 موديل 2023

وتحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2023 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة يدعم خاصية التحكم بالاوامر الصوتية، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

بيستون B70 موديل 2023

وتعمل السيارة بيستون B70 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، حيث يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 169 حصانا، بينما تضم العديد من وسائل الحماية مثل مكابح ABS و EBD، ومنظومة السوائد الهوائية AIRBAGS.

بيستون B70 موديل 2023

الاسعار الرسمية لفئات السيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 698 ألف جنيه بدلاً من 644 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 806 ألف جنيه بدلاً من 756 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 855 ألف جنيه.