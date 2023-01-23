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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها فورد وبيجو.. 5 سيارات SUV ارتفعت أسعارها في 2023 |صور

5 سيارات SUV
5 سيارات SUV

ارتفعت العديد من الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة فورد ايكو سبورت موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة سيات تاراكو والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 250 الف جنيه.

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كما شهدت السيارة سانج يونج XLV زيادة سعرية بلغت 185 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة بيجو 5008 والتي جاءت بزيادة جديدة تتراوح بين 335 الف و 450 الف جنيه، إلى جانب النسخة سوزوكي فيتارا والتي شهدت زيادة قدرها 145 الف جنيه.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار لـ 5 سيارات SUV مقدمة في مصر بعد زيادات يناير 2023

5 سيارات SUV 

1 - فورد ايكوسبورت 

 

حصلت السيارة فورد ايكوسبورت موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1000 سي سي، يتمكن من ضخ 123 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات مع تقنية الدفع الامامي.

 

الفئة الاولى بسعر 595 ألف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 660 ألف جنيه بدلاً من 610 ألف جنيه.

5 سيارات SUV 

2 - سيات تاراكو 

 

تأتي السيارة بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، يولد قوة قدرها 150 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 9.4 ثانية.

 

تقدم السيارة سيات تاراكو 2023 بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

5 سيارات SUV 

3 - سانج يونج XLV

 

زودت السيارة سانج يونج XLV موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية النقلات.

 

الفئة الاولى بسعر 790 ألف جنيه بدلاً من 605 ألف جنيه.

الفئة الثنية بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 675 ألف جنيه.

5 سيارات SUV 

4 - بيجو 5008 

 

تتمتع السيارة بيجو 5008 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كيلومتر/ساعة، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

 

الفئة الاولى بسعر مليون و139 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و239 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و359 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و369 ألف و990 جنيه.

5 سيارات SUV 

5 – سوزوكي فيتارا 

 

تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 120 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

 

الفئة الاولى بسعر 734.900 ألف جنيه بدلاً من 589.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 744.900 ألف جنيه بدلاً من 599.900 ألف جنيه.

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