موجز السوشيال.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة بتعرض الإسماعيلي لظلم تحكيمي.. دهس نجل رضوى العوضي بسبب طفل متهور

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض من فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي.. ميدو: الفريق بينهار ونحتاج لتكاتف الجميع

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، في مداخلة مع الإعلامي احمد شوبير في برنامجه ملعب اون تايم، عن أسباب استمرار تراجع الفريق.

وأشار ميدو أن: "بنتعرض لظلم تحكيمي مفيش فريق في الدوري بيتعرض له.. الفريق بينهار ونحتاج لتكاتف الجميع".

تعرض نجل الروائية رضوى العوضي، لحادث بسبب قيادة طفل متهور لسيارة بسرعة مروعة، وشاركت فيديو للمتهم عبر حسابها على الفيسبوك.

وكتبت: "يوسف ابني "حبيب ربنا" اللي عمره ما أذى حد حتى لو حد اذاه اللي بيخاف على زعل ربنا من أي حاجه ..حبيبي ده من وهو صغير بقول له انت يايوسف اخر الاطفال المحترمين محدش يعرفه غير وقال عليه متربي ومحترم".



نجمة مصر الأولى.. وفاء عامر تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها ال78

هنأت الفنانة وفاء عامر، الفنانة نبيلة عبيد، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الي بلبلة كل سنة وانتي طيبة واجمل بلبلة الفنانة العظيمة نجمة مصر الأولى ”.