عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة بتعرض الإسماعيلي لظلم تحكيمي.. دهس نجل رضوى العوضي بسبب طفل متهور

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض من فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 


الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي.. ميدو: الفريق بينهار ونحتاج لتكاتف الجميع

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، في مداخلة مع الإعلامي احمد شوبير في برنامجه ملعب اون تايم، عن أسباب استمرار تراجع الفريق.

وأشار ميدو أن: "بنتعرض لظلم تحكيمي مفيش فريق في الدوري بيتعرض له.. الفريق بينهار ونحتاج لتكاتف الجميع".

 

حبيب ربنا.. دهس نجل الروائية رضوى العوضي بسبب سائق متهور

تعرض نجل الروائية رضوى العوضي، لحادث بسبب قيادة طفل متهور لسيارة بسرعة مروعة، وشاركت فيديو للمتهم عبر حسابها على الفيسبوك. 

وكتبت: "يوسف ابني "حبيب ربنا" اللي عمره ما أذى حد حتى لو حد اذاه اللي بيخاف على زعل ربنا من أي حاجه ..حبيبي ده من وهو صغير بقول له انت يايوسف اخر الاطفال المحترمين محدش يعرفه غير وقال عليه متربي ومحترم".

 


نجمة مصر الأولى.. وفاء عامر تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها ال78

هنأت الفنانة وفاء عامر، الفنانة نبيلة عبيد، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الي بلبلة كل سنة وانتي طيبة واجمل بلبلة الفنانة العظيمة نجمة مصر الأولى ”.

الدوري الفنانة وفاء عامر احمد شوبير احمد حسام ميدو وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

ترشيحاتنا

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

أخبار التوك شو| موعد انخفاض سعر الدولار .. و«القومي للبحوث» من «سمن» منتشر بالأسواق

سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 24-1-2024

أخبار الفن| سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه.. وذكرى ميلاد محمود الجندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ