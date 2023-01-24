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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقوي العظام وتزيد نضارة البشرة.. اكتشف فوائد الكوارع

الكوارع
الكوارع

يقبل الكثير من المصريين على تناول الكوارع فهي تعتبر وحبة محببة للكثير من الأشخاص وبالأخص الرجال، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرف على فوائد الكوارع.

كشف موقع هيلثي عن فوائد الكوارع التي تتمثل فيما يلي:
 

فوائد الكوارع

 

1- من فوائد الكوارع أنها تمدّ الجسم بسعرات حرارية عالية، ممّا يجعلها تعطي الجسم طاقة هائلة لذا فهي تعدّ مثالية في موسم الشتاء للحصول على الدفء. 
2- تحتوي الكوارع على عناصر غذائية يحتاجها الجسم، مثل: الفسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، واليود وهذه المعادن تحمي من التهابات المفاصل وهشاشة العظام. 
3- من فوائد الكوارع أنها تمدّ جهاز المناعة بالكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي. 
4- من الناحية الجمالية الكوارع تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته بفضل وجود مادّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6, B12) تقوّي الدورة الدموية وبناء الخلايا وتجديدها؛ لاحتوائها على البروتين والفيتامينات. 
5- تساعد الأمعاء من التخلص من السموم المتراكمة فهي وجبة غنية بالألياف، وتساعد في تخلّص الكبد من السموم. 
6- كمية الدهون في طبق واحد من وجبة الكوارع تكفي الفرد لعشرة حصص غذائية من الدهون الضرورية للجسم فمنها دهون حميدة للجسم ومنها دهون تسبب أمراض السمنة. 
7- تساعد الكوارع على تخلّص الجسم من الحساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة. 
8- المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد في شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم. 
9- تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي.

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