الوقت مناسب للشراء ..تراجع فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب منذ بداية شهر يناير تراجعا حادا على مستوي جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية حوالي 1770 جنيها بعد أن وصل فى 7 يناير حوالي 1810 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية انخفاض على مستوي أعيرة المعدن الأصفر والتي جاءت كالتالي:-

عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,023

عيار 22 بيع 1,833 شراء 1,854

عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,770

عيار 18 بيع 1,500 شراء 1,517

عيار 14 بيع 1,167 شراء 1,180

عيار 12 بيع 1,000 شراء 1,011

الاونصة بيع 62,200 شراء 62,911

الجنيه الذهب بيع 14,000 شراء 14,160

الكيلو بيع 2,000,000 شراء 2,022,857

انخفاض أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع أسعار المعدن الأصفر السبت 7 يناير نجد انخفاض تدريجي الأصفر فقط بلغ حينذاك سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,034 شراء 2,069 فيما بلغ عيار 22 بيع 1,865 شراء 1,896.

وسجل عيار 21 بيع 1,780 شراء 1,810 مقارنة بسعره اليوم الذي وصل إلي 1770 جنيها للجرام أي بتراجع قيمته 40 جنيها .

أما عيار 18 فقد سجل بيع 1,526 شراء 1,551، اما عيار 14 بيع 1,187 شراء 1,207، فيما سجل عيار 12 بيع 1,017 شراء 1,034.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي حققت أسعار الذهب مكاسب كبير للجلسة الرابعة على التوالي والتي تأتي على حساب الدولار بفعل توقعات الأسواق لتباطؤ رفع معدلات الفائدة.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء قفزت أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 والتي تعد الأعلى في 9 أشهر بينما سقط الدولار إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر.

وقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في العقود الآجلة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 1942 دولار بمكاسب في حدود 13 دولار للاوقية بارتفاع في حدود 0.7% .

وبالنسبة للعقود الفورية للذهب ارتفعت دولار أمريكي في حدود 10 دولارات وصولا إلى مستويات قرب الـ 1940 دولار للاوقية بارتفاع بلغت نسبته 0.5% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

أسعار الدولار

وعلي المستوي العالمي هبط مؤشر الدولار الرئيسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية تزامنًا مع تأكيد المركزي الأوروبي على استمرار سياسة التشديد وفي المقابل تأتي التوقعات بشأن هدوء نسبي من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وفي المقابل من تراجع الدولار انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.014 نقطة إلى مستويات 3.5%.