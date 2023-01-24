1050 جنيها لكل أسرة.. منح استثنائية ومعاش شهري لتلك الفئة|الشروط

فى إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، و بناء على توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة أزمة اقتصادية كبرى ضربت كل اقتصاديات العالم لاسيما الدول النامية، والتى أثرت بشكل أو بآخر على الاقتصاد المصري، و ارتفاع أسعار السلع العالمية بشكل غير مسبوق ، تأتي التشريعات المصرية لتدعم الأسر التي ليس لها دخل ثابت لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم .

فوفقا لقرار وزارة التضامن الإجتماعي ، بشأن صرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيها لكل طفل، تمت إضافة حالة جديدة للمستحقين للمعاش، بحيث يتم صرف الـ 350 جنيها لـ 3 أطفال فى كل أسرة، ونستعرض خلال التقرير الآتي الشروط المطلوبة لصرف معاش الطفل وكذا الفئات المستحقة للحصول عليه.

الشروط المطلوبة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب توافرها للحصول على معاش الطفل، وهي:

1- ألا يزيد السن عن 18 سنة.

2-تحديد قيمة معاش الطفل وفقًا لعدد الأطفال في الأسرة.

3- منح الطفل منحة دراسية شهرية، بشرط انتظامهم في التعليم الأساسي أو المتوسط بداية من شهر أكتوبر، وحتى شهر مايو من كل عام دراسي.

4- ألا يكون للطفل مصدر دخل ثابت.

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الفئات المستحقة

تتمثل الفئات المستحقة للحصول على المعاش في:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

2- أطفال المرأة المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

3- أطفال الشخص المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

و وفقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي تحديد قيمة معاش الطفل، وفقا لعدد الأطفال وتحسب كما يلي:-

- يتم صرف 350 جنيها لكل طفل.

- صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة.

- يتم صرف 1050 جنيها لثلاثة أطفال.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد



- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

معاش شهري للطفل

ينص قانون الطفل في المادة 49 منه علي أن يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى:

1 - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2 - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.