التضامن: بدء صرف معاش تكافل وكرامة

بدأ اليوم صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير ٢٠٢٣ للمستحقين وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتابع وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة اليوم من جميع منافذ الصرف حيث انتهت الوزارة من تسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج " تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي ، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي استعدادات مكثفة لصرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير ٢٠٢٣ بالزيادة الاستثنائية الأخيرة.

وفى منتصف كل شهر ينتظر المستحقون لمعاش تكافل وكرامة البالغ عددهم ٥ ملايين أسرة كل شهر موعد صرف معاش تكافل و كرامة، هذا بالإضافة إلى محاولة تخفيف التزاحم على منافذ الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة بمنافذ الصرف بشكل منتظم .

من جانب أخر جددت وزارة التضامن الاجتماعي رسالتها إلى المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد سرعة استبدالها ؛حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية لمعاش تكافل و كرامة كما أن تغييرالبطاقة إلى كارت ميزة لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية لاستلام بطاقة ميزة، وتسليم البطاقة القديمة وذلك تسهيلات على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة .

الجديد بالذكر أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يتم فى منتصف كل شهر، وذلك من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة من مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى .

ويدعم برنامج تكافل وكرامة أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، ويتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، ويتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.