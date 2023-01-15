عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن: بدء صرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

بدأ اليوم صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير ٢٠٢٣ للمستحقين وهم  الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتتابع  وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة اليوم من جميع منافذ الصرف حيث انتهت الوزارة من  تسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج " تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

 وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي ، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

ووضعت  وزارة التضامن الاجتماعي استعدادات مكثفة لصرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يناير ٢٠٢٣ بالزيادة الاستثنائية الأخيرة.

وفى منتصف كل شهر ينتظر المستحقون لمعاش تكافل وكرامة  البالغ عددهم ٥ ملايين أسرة كل شهر موعد صرف معاش تكافل و كرامة، هذا بالإضافة إلى محاولة تخفيف التزاحم على منافذ الصرف وتوفير المبالغ المطلوبة بمنافذ الصرف بشكل منتظم .

من جانب أخر  جددت وزارة التضامن الاجتماعي رسالتها إلى المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد سرعة استبدالها ؛حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية لمعاش تكافل و كرامة   كما أن تغييرالبطاقة إلى كارت  ميزة  لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية   لاستلام بطاقة ميزة، وتسليم البطاقة القديمة وذلك تسهيلات على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة .

الجديد بالذكر أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يتم فى منتصف كل شهر، وذلك من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة  من مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعى .

ويدعم  برنامج تكافل وكرامة أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، ويتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، ويتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

صرف معاش تكافل كرامة شهر معاش تكافل و كرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تفحم جثة فى حريق بشقة سكنية بالغردقة

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

صرف معاش تكافل وكرامة من منافذ الصرف الآلية والبريد وبنك ناصر.. غدا

ترشيحاتنا

بنزيما ضد ليفاندوفسكي.. التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

مصرع 3 عمال وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أمير توفيق خارج مصر.. شوبير يزف بشرى سارة عن صفقة الأهلي الجديدة

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

الزراعة: مشروع SAIL يوزع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

تظهر الأعراض دون أن تشعر.. تعرف على أسباب الإصابة بالقدم لمرضى السكري

لن تتوقع.. تناول التوت الأزرق يحميك من مرض منتشر

رمسيس الثاني فضح خطتهم.. القصة الكاملة لأغرب محاولة سرقة في مصر

فيديو

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ