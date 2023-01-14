عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استفادة 5 ملايين أسرة من معاش تكافل وكرامة انتصار للعدالة الاجتماعية

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

قال النائب سامي نصر الله، امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة لم تتأخر عن اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وبشكل يصل إلى ملايين المواطنين لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بظروف عالمية مثل التضخم العالمي.

ونوه سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيدات وزارة التضامن الاجتماعي، أن لديهم الكثير من الخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية، وحماية الفئات الأقل دخلا وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لكل الأسر المحتاجة والفئات المحتاجة والمحافظات الأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة مصرية، بما يعنى 22.4% من سكان مصر يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن، وهو تأكيد على سياسة الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددا على أنها سياسة فاعلة.

في سياق متصل، أكد النائب سامي نصر الله، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعمل على تمكين الأسر الأقل دخلا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والنهوض بالريف المصري واتاحة مشاريع وأعمال في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية والبنية التحتية، والارتقاء بهم، وهى أبلغ إجراءات الحماية الاجتماعية.

واختتم النائب، بالإشارة إلى أن استفادة الملايين من مبادرة وإجراءات الحماية الاجتماعية، أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي تحرص على الوصول للجميع.

تكافل وكرامة مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

ترشيحاتنا

تراجع رفاق صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الأهلي يعلن عن الراعي الرابع في مؤتمر صحفي غدًا

حافز إضافي | رئيس الوزراء يزف بشرى للفلاحين .. فيديو

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر غدا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ