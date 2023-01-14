برلماني: استفادة 5 ملايين أسرة من معاش تكافل وكرامة انتصار للعدالة الاجتماعية

قال النائب سامي نصر الله، امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة لم تتأخر عن اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وبشكل يصل إلى ملايين المواطنين لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بظروف عالمية مثل التضخم العالمي.

ونوه سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيدات وزارة التضامن الاجتماعي، أن لديهم الكثير من الخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية، وحماية الفئات الأقل دخلا وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لكل الأسر المحتاجة والفئات المحتاجة والمحافظات الأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة مصرية، بما يعنى 22.4% من سكان مصر يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن، وهو تأكيد على سياسة الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددا على أنها سياسة فاعلة.

في سياق متصل، أكد النائب سامي نصر الله، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعمل على تمكين الأسر الأقل دخلا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والنهوض بالريف المصري واتاحة مشاريع وأعمال في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمية والبنية التحتية، والارتقاء بهم، وهى أبلغ إجراءات الحماية الاجتماعية.

واختتم النائب، بالإشارة إلى أن استفادة الملايين من مبادرة وإجراءات الحماية الاجتماعية، أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي تحرص على الوصول للجميع.