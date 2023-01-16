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برلمان

برلمانية: صرف معاش للطفل يحميهم من التشرد

مايسة عطوة، عضو مجلس
مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن صرف معاش للطفل بقيمة 350 جنيها، وذلك للأطفال الأيتام، وكريمى النسب والأطفال بمؤسسات الرعاية، كذلك أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأيضا أطفال المسجون لمدة لا تقل عن شهر، والأطفال الأيتام بدور رعاية المؤسسات، ويتم صرف 700 جنيه للطفلين في الأسرة وصرف 1050 جنيه لثلاثة أطفال، مؤكدة أن هذا القرار يحمل حرص القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا القرار سيعمل على حماية الأطفال من الوقوع فريسة للتشرد أو الاعمال الاجرامية والارهابية وسيفرض مظلة الحماية الاجتماعية على كافة الأطفال لاسيما وأن هذا القرار يحمل بين طياته الكثير من الفئات المعرضة للتشرد والتي بلا مأوى أو سكن أو مصدر رزق.

ويأتي قرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش الطفل  بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2008 بشأن منحة معاش الطفل، وعلى ما تم عرضه من قبل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية .

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