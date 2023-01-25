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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: حظر بث الألعاب الإلكترونية دون ترخيص ينقذ حياة ملايين الأطفال

ألعاب إلكترونية
ألعاب إلكترونية

أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بتصريحات كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المنصات الأجنبية، موضحًا أنه قرار صائب سيسهم فى حماية ملايين الأطفال من المحتويات العنيفة التي يقعون فريسة لها.

و أشار “زايد” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن هناك العديد من الألعاب العنيفة التى ترمي بسمها فى عقول الأطفال، وتؤثر سلبا في سلوكهم وتركيب شخصيتهم مستقبلا فضلاً عن انتهاجهم سلوكًا غير سوي، ووجود تشريع ينظم عمل بث هذه المحتويات هو أبسط الحقوق الآدمية التى تحافظ على عقولهم وتحميهم من الأفكار المتطرفة كالإنتحار أو الاختناق.

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وقال  كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي، إن ملف الألعاب الإلكترونية من القضايا الهامة، التي لها تأثير خطير على كافة الأسر المصرية، خصوصًا أنها تدخل جميع المنازل من خلال الهاتف المحمول الموجود مع كل الأطفال، مضيفًا: أننا شاهدنا الكثير من الجرائم التي نفذها أطفال خلال محاكاتاهم للألعاب التي يلعبونها.

وأوضح “جبر” أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس

 جاء ذلك خلال  مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، واللواء أحمد البدري، الدكتور راندا مصطفى، وكلاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها . 

عصمت زايد كرم جبر لجنة الثقافة مجلس النواب لألعاب الإلكترونية

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