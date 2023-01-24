بعد ترشيح كولر.. إعلان اسم مدرب منتخب بولندا الجديد

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، تعيين فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، مديرا فنيا لمنتخب بولندا.

وذكر الاتحاد البولندي في بيان رسمي، أن سانتوس وقع على عقود لتدريب منتخب بولندا حتى 2026.

وكان توماس هايتو، نجم منتخب بولندا السابق، اقترح على الاتحاد البولندي لكرة القدم، التعاقد مع مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لتدريب منتخب بولندا في الفترة المقبلة، خلفا لـ تشيسلاف ميشنيفيتش.

وأعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، في شهر ديسمبر الماضي إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022، من دور الـ 16.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع مارسيل كولر قبل مطلع الموسم الجاري 2022-2023، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش، والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.