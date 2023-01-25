لقطة مثيرة للجدل.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء مباراة الزمالك والمحلة ؟

انتهت مباراة غزل المحلة والزمالك مساء أمس والتي شهدت اثارة كبيرة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وعمّق نادي غزل المحلة جراح نادي الزمالك، حيث كبّده الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارة لقاء القمة أمام النادي الأهلي في الأسبوع الـ 14 للدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

وانقاد الزمالك للخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ليعود الزمالك من بلاد الدلتا خالي الوفاض بلا أي نقطة.

وتقهقر نادي الزمالك رسميًا إلى المركز الخامس في ترتيب الجدول، تاركًا المربع الذهبي للأهلي المتصدر ومن خلفه فيوتشر وبيراميدز والمقاولون العرب.

لقطة أثارت الجدل

في بداية الشوط الثاني من المباراة، ظهر جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك متوترًا للغاية من نتيجة اللقاء التي كانت تشير إلى تقدم غزل المحلة بهدفين.

جوزفالدو فيريرا أخرج شيئًا صغيرًا من جيبه وبدأ يحاول فتحه من أجل تناوله، وهي اللقطة التي تناقلتها وسائل التواصل بشكل كبير، فيما ذهب بعضهم التساؤلات حول ماهية هذا الشيء وهل كونه من الممنوعات أم لا.

ونشرت بعض جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات نقلًا عن مقربين من الجهاز الفني قالوا إن هذه عبارة عن قطعة حلوى علاجية اعتاد فيريرا على تناولها، فيما يشبه الحلوى التي يتناولها مرضى السكر أحيانًا.

إقالة فيريرا

وعقب انتهاء المباراة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور قراره المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير: توجيه الشكر لمستر فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية.

استمرار امير مرتضي مشرفا علي فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة مسؤولاً عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار الكابتن إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

كما أعلن رئيس الزمالك عن تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول.

وتعيين كلا من :

حسين ياسر، ومحمد صبري مدربين مساعدين

تعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء

استمرار الكابتن ايمن طاهر مدربا لحراس المرمي

التعاقد مع مدرب احمال اجنبي .

وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم، والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري.

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