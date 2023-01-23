عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فرصة للاستثمار.. كيفية الحصول على 10 آلاف جنيه شهريا لمدة سنة

أموال
أموال

كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا وانت قاعد في البيت؟ يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية استثمار أموالهم خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل وقف شهادة ادخار الـ25% المقدمة من بنكي مصر والأهلي.

يذكر أن البنكين، سبق وأصدرا في 4 يناير الجاري، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.

وقف شهادة بنك مصر والأهلي

شهدت شهادة الـ 25% إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لشرائها، قبل أن يعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها.

وبلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.

شهادة بنك القاهرة الجديدة

عقب الإعلان عن وقف شهادة بنكي مصر والأهلي، أعلن بنك القاهرة، الثلاثاء الماضي، عن طرح شهادة ادخارية جديدة "شهادة جولد" لمدة سنة بعائد 25% يصرف بعد نهاية المدة أو 22.5% يصرف شهريا.

يبلغ  الحد الأدنى لشراء شهادة جولد السنوية الجديدة من بنك القاهرة، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، فيما لا يوجد حد أقصى لشراء الشهادة، التي تتيح دورية صرف شهرية بعائد 22.5% أو صرفها عقب عام بعائد 25%.

ويمكن الاسترداد الكلي أو الجزئي للمبلغ بعد مضي 6 أشهر من إصدار شهادات الادخار، لكن لا يجوز كسرها قبل هذه المدة، حيث يتم فرض غرامة على المبلغ المسترد قبل 6 أشهر.

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

شهادة جديدة من بنك القاهرة تمنحك 250 ألف جنيه على المليون سنويًا

بـ 1000 جنيه .. اشتري شهادة استثمار بنك الإسكندرية واستفيد بعائد ثابت

100 جنيه ربح يومي.. قصة تطبيق جديد في مصر تثير الجدل

كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا؟

ويبحث الكثير من عملاء البنوك، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات عن دخل شهري لهم من استثمار أموالهم بدلا الانتظار حتى نهاية استحقاق الشهادة بعد عام للحصول على فائدة الـ 25%.

لذلك يفضل بعض العملاء الحصول على دورية الاستحقاق الشهرية بفائدة 22.5%، والتي يمكن أن تحقق راتبا أو دخلا ثابتا كل شهر بمقدار 10 آلاف جنيه عند شراء شهادة ادخار بقيمة 550 ألف جنيه.

ولحساب عائد شهادة بقيمة 550 ألف جنيه على سبيل المثال، يتم ضرب مبلغ الشهادة في نسبة الفائدة الشهرية 22.5% ثم قسمة الناتج على 12 شهر مدة الشهادة: 550 ألف × 22.5% ÷ 12 = 10.312 جنيه.

شهادة بنك القاهرة شهادة 25 استثمار الأموال شهادة بنك مصر شهادة البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

موضوعات متعلقة

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء ؟ اختلاف فقهي ودار الإفتاء تحسم الجدل

التموين تطلب 4 آلاف طن زيت محلي للشراء.. تفاصيل

زيادة أسعار 8 سلع.. بدء صرف مقررات دعم أكتوبر على بطاقات التموين

ارتفاع أسعار 8 منها.. قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة.. فيديو

ماذا كان يفعل النبي يوم الجمعة ؟.. 21 عملا يهمله كثيرون

رسول الله كما لو رأيته .. علي جمعة يكشف عن الشمائل المحمدية

سرقة بالإكراه.. حيثيات حكم إعدام 4 متهمين والمؤبد لاثنين من عصابة البنوك بالجيزة

ترشيحاتنا

إعفاء محافظ البنك المركزى العراقي من منصبه

بالأرقام .. الوزراء يبرز أهم مؤشرات سوق صناعة الأثاث عالمياً ومحلياً

مبعث فخر واعتزاز .. رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بـ عيد الشرطة

مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير

التفاصيل الكامله لإحالة أوراق عاطل للمفتي لقيامه بقتل سائق توك توك بالمنيا

عقب تكريمه من الرئيس|سائق أورام سوهاج: مش مصدق نفسي وده وسام ليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

ملفتة.. إطلالة غادة عادل تثير الجدل في حفل Joy Awards | شاهد

استخدمت حقن تفتيح بشرة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ