فرصة للاستثمار.. كيفية الحصول على 10 آلاف جنيه شهريا لمدة سنة

كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا وانت قاعد في البيت؟ يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية استثمار أموالهم خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل وقف شهادة ادخار الـ25% المقدمة من بنكي مصر والأهلي.

يذكر أن البنكين، سبق وأصدرا في 4 يناير الجاري، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.

وقف شهادة بنك مصر والأهلي

شهدت شهادة الـ 25% إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لشرائها، قبل أن يعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها.

وبلغت حصيلة شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 304 مليارات جنيه، بواقع 200 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي، و104 مليارات جنيه حصيلة شهادة طلعت حرب ببنك مصر.

شهادة بنك القاهرة الجديدة

عقب الإعلان عن وقف شهادة بنكي مصر والأهلي، أعلن بنك القاهرة، الثلاثاء الماضي، عن طرح شهادة ادخارية جديدة "شهادة جولد" لمدة سنة بعائد 25% يصرف بعد نهاية المدة أو 22.5% يصرف شهريا.

يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة جولد السنوية الجديدة من بنك القاهرة، 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، فيما لا يوجد حد أقصى لشراء الشهادة، التي تتيح دورية صرف شهرية بعائد 22.5% أو صرفها عقب عام بعائد 25%.

ويمكن الاسترداد الكلي أو الجزئي للمبلغ بعد مضي 6 أشهر من إصدار شهادات الادخار، لكن لا يجوز كسرها قبل هذه المدة، حيث يتم فرض غرامة على المبلغ المسترد قبل 6 أشهر.

كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا؟

ويبحث الكثير من عملاء البنوك، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات عن دخل شهري لهم من استثمار أموالهم بدلا الانتظار حتى نهاية استحقاق الشهادة بعد عام للحصول على فائدة الـ 25%.

لذلك يفضل بعض العملاء الحصول على دورية الاستحقاق الشهرية بفائدة 22.5%، والتي يمكن أن تحقق راتبا أو دخلا ثابتا كل شهر بمقدار 10 آلاف جنيه عند شراء شهادة ادخار بقيمة 550 ألف جنيه.

ولحساب عائد شهادة بقيمة 550 ألف جنيه على سبيل المثال، يتم ضرب مبلغ الشهادة في نسبة الفائدة الشهرية 22.5% ثم قسمة الناتج على 12 شهر مدة الشهادة: 550 ألف × 22.5% ÷ 12 = 10.312 جنيه.