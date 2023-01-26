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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبويا وأستاذي.. حمدي الميرغني يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

حمدي الميرغني وصلاح
حمدي الميرغني وصلاح عبد الله

هنأ الفنان حمدي الميرغني، الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر حمدي الميرغني صورة برفقه صلاح عبد الله، وعلق عليها: “كل سنة وانت ابويا واستاذي وحبيبي ربنا يخليك لينا ولكل جمهورك يا عم الفنانين كلهم يابو قلب أبيض يا صاصا”. 

وقد وجه الفنان صلاح عبد الله، الشكر للجمهور على الرسائل والدعوات الموجهة إليه بعد دوره في مسلسل “إيجار قديم”.

وظهر صلاح عبد الله في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقال: "أنا لسه حي .. سحس هو اللي مات.. شكرا من الأعماق على الحب والدعوات الحلوة".

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