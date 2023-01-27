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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسم انتقالات المديرين الفنيين.. تعليق ناري من وزير الرياضة السابق لأوضاع كرة المصرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة السابق

علق خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، علي ما يدور في الساحة الرياضية المصرية في الوقت الحالي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد عبد العزيز في تويتة له: “يبدو أن البعض قد فهم أن موسم الانتقالات الشتوية الذي ينتهي بعد أيام يخص المديرين الفنيين”.

شوبير يثير الجدل بشأن استقالة اتحاد الكرة

غياب الأخلاق | رسالة نارية من أحمد حسن بعد استقالة لجنة الانضباط

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.
وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق مرتضى منصور قرار لجنة الانضباط لجنة الانضباط محمد عبده صالح

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