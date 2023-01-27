عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يثير الجدل بشأن استقالة اتحاد الكرة

شوبير
شوبير

أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل بعدما وجه سؤالا غامضا بشأن استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تغريدة جاءت كالتالي: هل يستقيل اتحاد الكرة؟".

وشهدت الفترة الأخيرة، حالة من التوتتر داخل اتحاد الكرة، بعد رحيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، بعدما تلقى اتهامات وتهديد كما وصف الحكم الدولي السابق 

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا بشأن لجنة الانضباط جاء كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر ، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية .

ويُِشدد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي تمسكه  بإستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد .

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد علي ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص 
*وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق* 
دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع ، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

احمد شوبير شوبير اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة مارك كلاتنبرج لجنة الانضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

عيار 21 يتراجع 200 جنيه الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

الزمالك يحسم صفقة سوبر .. طارق السيد يكشف التفاصيل | شاهد

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

منذ 54 سنة.. طلاب وأساتذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس زمان

7 كلمات تفتح لك أبواب رحمة الله وخزائن مغفرته.. لا تفوتك

بملابس ملفتة.. زوجة أحمد السقا تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

سعر الذهب عيار 21 في البحرين اليوم الجمعة 27-1-2023

كان هيتم 65 عاما.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة.. أعراض صادمة

هترجعها لطبيعتها.. 7 أطعمة تعالج تلف الأعصاب

مبتعرفش تواجه.. 4 أبراج تجنبها في المواقف

بدل حياة الملايين وهو مشلول.. وفاة الداعية السعودي عبدالله بانعمة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

معجزة.. كيف أنقذ صيدلي طفلا من الموت| فيديو جراف

4 ألقاب .. ماذا قال لاعبو لاعبو الزمالك عن رحيل فيريرا/ فيديو جراف

119 مليار دولار.. من هو الهندي جوتام أداني خامس أغنى رجل بالعالم/ فيديو جراف

عودة فتوح وجمعة.. مفاجآت أسامه نبيه قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ