سعر جوال iPhone 13 Pro في السعودية

تقدم شركة آبل الأمريكية جوالها الرائد آيفون 13 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G بإمكانيات رائدة تناسب عائلة الـ pro التي تأتي بمواصفات أعلى من الإصدارات القياسية، ويتميز جوال iPhone 13 Pro بشاشة مع معدل تحديث عالي يضمن سرعة الاستجابة مع بطارية سعتها كبيرة ومعالج قوي يقدم أداءً سلس ومريح.

ويتوفر جوال آيفون 13 برو في المملكة العربية السعودية نسخة الـ 128 ججيابايت من سعة التخزين بسعر 4999.00 ريال سعودي، وسعة سعة 256 جيجابايت بسعر 4399.00 ريال سعودي بينما سعة سعة 512 جيجابايت يأتي بسعر 5499.00 ريال.

iPhone 13 Pro

مواصفات جوال iPhone 13 Pro

ويأتي الجوال مع شاشة قطرها 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED تحدّث من محتواها من 10 إلى 120 مرة في الثانية الواحدة، بدقة وضوح 1170x2532 ومعدل تحديث 120 هرتز، وجودة HDR10 مع درجة سطوع 1000 شمعة لكل متر مربع، وكثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى الهيكل 86.0%، مع شاشة إضافية للحماية Ceramic Shield glass

ويتم تشغيل الجوال بواسطة مجموعة شرائح A15 Bionic بدقة تصنسع 5 نانو سداسي النواة، 2 نوى Avalanche بتردد ميقاتي 3.23 جيجاهرتز، و 4 نوى من Blizzard بتردد 1.82 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات الجرافيك من Apple GPU بدقة تصنيع 5 نانو، يقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية تتنوع، 128GB و 256GB و 512GB و 1TB ولا يدعم وجود ذاكرة خارجية.

iPhone 13 Pro

ويحزم الجوال بطارية مدمجة 3095 مللي أمبير في الساعة يدعم الشحن السلكي بقوة 15 وات و شحن لاسلكي بقوة 7.5 وات ويصل الجوال إلى 50% شحن خلال 30 دقيقة فقط، ويأتي بنظام تشغيل iOS 15 يمكن ترقيته إلى iOS 16.3 ويأتي الجوال بوزن إجمالي 204 جم، مع سمك 7.7 مم وعرض 71.5 مم و طول 146.7 مم مع لوحة أمامية زجاجية وإطار من الألومنيوم وحاصل على تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار.

وبالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية جزيرة مستشعرات رباعية، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.5 مع تقنيات dual pixel PDAF والتثبيت البصري OIS، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة تيليفوتو f/2.8 تدعم تقنية PDAF مع زووم تقريب 3x وتقنية التثبيت البصري والثالثة عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة f/1.8 أما المستشعر الرابع فهو للعمق TOF 3D LiDAR تدعم التصوير ثلاثي الأبعاد، مع فلاش ليد ثنائي، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 مع تقنية HDR.