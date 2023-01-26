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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخلص من الإعلانات الضارة والنوافذ المنبثقة في آيفون وآيباد بهذه الخطوات

الإعلانات الضارة
الإعلانات الضارة والنوافذ المنبثقة في آيفون وآيباد

يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد الذين يقومون باستخدام متصفح سفاري للعديد من الإعلانات المزعجة التي تنبثق فجأة والتي تؤرق تجربتهم عند البحث على المتصفح ، حيث أن آيفون وآيباد على الرغم من أنها تقدم ميزات كثيرة للغاية إلا أنها ليست محصنة ضد النوافذ المنبثقة. 

  

وتعد الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة خطرًا كبيرا فهي لا تعترض طريق المحتوى الذي تحاول قراءته أو مشاهدته فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تكون مضرة للغاية، من خلال توجيهك إلى مواقع الويب الغير المحمية والموثوقة، الأمر الذي يتطلب منعها. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند القيام بحظر النوافذ المنبثقة والإعلانات المزعجة في متصفح سفاري على هواتف آيفون وأجهزة آيباد.     

 

 افتح تطبيق "الإعدادات" ، ثم مرر لأسفل وانقر على Safari.

قم بتبديل حظر النوافذ المنبثقة.

 

وسيقوم متصفح سفاري Safari بحظر النوافذ المنبثقة ، مما يعني أنك لست مضطرًا إلى الخوف منها في اللحظة الحالية، ولكن لا يوجد خيار لحظر الإعلانات أيضًا ، ولكن يتيح متصفح Opera منع الإعلانات على آيفون من خلال ميزة مانع الإعلانات المدمج ، ومانع النوافذ المنبثقة. 

 

تجنب التفاعل مع النوافذ المنبثقة


ما لم تكن واثقًا من أنها إعلانات موثوقة ، فتجنب التفاعل مع النوافذ المنبثقة أو صفحات الويب التي يبدو أنها تسيطر على شاشتك.

 

وإذا رأيت إعلانًا منبثقًا مزعجًا في سفاري ، فيمكنك الانتقال إلى البحث وإدخال عنوان URL جديد أو مصطلح بحث للتصفح إلى موقع جديد. 

 

وإذا كنت لا ترى حقل البحث على آيفون وآيباد ، فانقر على الجزء العلوي من الشاشة لإظهاره.


تحتوي بعض النوافذ المنبثقة والإعلانات على أزرار وهمية تشبه زر الإغلاق ، لذا كن حذرًا إذا حاولت إغلاق نافذة منبثقة أو إعلان، وإذا لم تكن متأكدًا ، فتجنب التفاعل معه وأغلق نافذة Safari أو علامة التبويب.


 

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