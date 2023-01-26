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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون بهذه الطريقة

تخلص من الصور المكررة
تخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون بهذه الطريقة

يفاجأ الكثيرون من أن لديهم عشرات النسخ من نفس الصور في مكتبة الصور الخاصة بهم على هواتف آيفون، حيث تشغل مساحة كبيرة على هاتفك وأيضا في حسابك على iCloud ، إلا أن آبل تقدم ميزة مهمة وسهلة الاستخدام تتيح لك العثور على الصور المكررة وحذف النسخ مباشرة من تطبيق الصور.

 

ويمكن أن تتراكم هذه الأنواع من الصور المكررة بسرعة أكبر مما تتوقع، حيث تنشأ إذا قمت بعمل نسخة من صورة لتحريرها ، أو إذا قمت بحفظ نفس الصورة من الرسائل مرتين عن طريق الصدفة، ويذكر موقع Cult of Mac أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الصور المكررة. 

 

كيف يمكنك التخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون ؟ 

 

ولاستخدام هذه الميزة في تطبيق الصور  على هواتف آيفون، تحتاج إلى تثبيت iOS 16 ، الذي أصدرته آبل، حيث أن نظام iOS 16 متوافق مع كل هواتف آيفون التي تم إصدارها بدءا من عام  2017 والتي تشمل طرز  iPhone 8 و X و XS و 11 و 12 و 13 و 14 و iPhone SE ( الجيل الثاني والثالث). 

 

  • افتح تطبيق الصور على هاتفك الآيفون وانتقل إلى علامة التبويب الألبومات.
  • قم بالتمرير إلى أسفل واضغط على التكرارات.
  • بمجرد وصولك إلى هناك ، ستتمكن من رؤية جميع الصور المكررة التي يمكنه العثور عليها.
  • إذا كنت لا ترى ذلك ، فمن المحتمل أنه ليس لديك أي نسخ مكررة على الإطلاق.
  • إذا رأيت بعض التكرارات ، فما عليك سوى النقر فوق دمج لتكثيف جميع الصور المطابقة وصولاً إلى صورة واحدة.
  • سترى نافذة منبثقة صغيرة تقول ، "العناصر المحددة عبارة عن نُسخ مطابقة قد تحتوي على بيانات وصفية مختلفة.
  • سيؤدي الدمج إلى الاحتفاظ بنسخة واحدة من النسخ المكررة تجمع بين أعلى مستويات الجودة والبيانات ذات الصلة ، ونقل الباقي إلى "المحذوفة مؤخرًا".
  • انقر فوق Merge X Exact Copies لحذف التكرارات.
  • ستتمكّن من العثور على النسخة الأصلية مرة أخرى في علامة التبويب "المكتبة" ؛ ستنتقل التكرارات إلى أسفل "المحذوفة مؤخرًا" ، وستختفي المجموعة من صفحة التكرارات.

 

 

 

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