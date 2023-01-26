تخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون بهذه الطريقة

يفاجأ الكثيرون من أن لديهم عشرات النسخ من نفس الصور في مكتبة الصور الخاصة بهم على هواتف آيفون، حيث تشغل مساحة كبيرة على هاتفك وأيضا في حسابك على iCloud ، إلا أن آبل تقدم ميزة مهمة وسهلة الاستخدام تتيح لك العثور على الصور المكررة وحذف النسخ مباشرة من تطبيق الصور.

ويمكن أن تتراكم هذه الأنواع من الصور المكررة بسرعة أكبر مما تتوقع، حيث تنشأ إذا قمت بعمل نسخة من صورة لتحريرها ، أو إذا قمت بحفظ نفس الصورة من الرسائل مرتين عن طريق الصدفة، ويذكر موقع Cult of Mac أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الصور المكررة.

كيف يمكنك التخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون ؟

ولاستخدام هذه الميزة في تطبيق الصور على هواتف آيفون، تحتاج إلى تثبيت iOS 16 ، الذي أصدرته آبل، حيث أن نظام iOS 16 متوافق مع كل هواتف آيفون التي تم إصدارها بدءا من عام 2017 والتي تشمل طرز iPhone 8 و X و XS و 11 و 12 و 13 و 14 و iPhone SE ( الجيل الثاني والثالث).