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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا واحدة من ابرز السيارات المقدمة داخل السوق المصري بين موديلات 2023، وتنتمي تلك النسخة إلى الفئة الاقتصادية على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الفترات السابقة، بالاضافة إلى تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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شيفروليه اوبترا موديل 2023

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على تصميم خارجي باطلالة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية سعة 410 لتر، ومصابيح ضباب على جانبية الصادم، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على قفل مركزي "سنتر لوك" للابواب، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، ومقاعد ذات تحكم يدوي، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS للمقعد الامامي.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، بينما يتمكن المحرك من انتاج 110 حصانا، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 13.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر/ساعة.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 من خلال فئة واحدة مع سعر رسمي يبلغ 454 الف جنيه.

شيفروليه اوبترا موديل 2023
شيفروليه اوبترا شيفروليه أوبترا السيارة شيفروليه اوبترا شيفروليه اوبترا موديل 2023 موديل 2023

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