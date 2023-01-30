10 أسباب منعت خروج تعديلات قانون الضريبة على الدمغة للنور

طرح عددا من المواطنين عدة تسائلات حول أسباب تاجيل مجلس النواب عام 2021 الموافقة علي تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة المقدمة من الحكومة للبرلمان في هذا التوقيت، وذلك بعد قرار محمد معيط وزير المالية أمس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والذي ابرز تعديلاته إقرار ضرائب علي الشهادة الدراسية بجميع فئاتها.

نص مشروع قانون الضريبة علي الدمغة المقدم من الحكومة للبرلمان

ونصت تعديلات قانون الضريبة علي الدمغة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب علي الاتي:

إقرار ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

" 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر

ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."

مطالب النواب بتاجيل تعديلات الضريبة علي الدمغة

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب وعلي راسهم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.

ومن جانبه، أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية رفضت تعديلات مشروع قانون ضريبة الدمغة، وجاء اقتراح من الأغلبية بالتصويت على تأجيل هذا المشروع لفترة أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: وجدنا في مشروع القانون فرض ضريبة على السلع المعمرة، مثل خلاطات وثلاجات ودفايات تستخدمها الأسر المصرية، فهذه الضريبة تنعكس على جيب المواطن الذى يشترى هذه السلعة فهذا ليس وقته، متسائلا: هل من المناسب في هذه اللحظة فرض هذه الضريبة .

وفي السياق ذاته، أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بـ مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهي.

وقال أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس انذاك: مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم في العسل.