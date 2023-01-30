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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بمنح المصريين تخفيضات على أسعار التذاكر لزيارة المناطق الأثرية

إيرين سعيد ،عضو لجنة
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن القانون المطروح أمام الجلسة العامة بشأن تطوير قطاع السياحة، يعمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها فقط، منوهة على أن تطوير السياحة لاسيماء الجزء الخاص بترميم الآثار لا يعني رفع الرسوم وزيادتها على المواطنين البسطاء .

وأشارت “ سعيد ” خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم رفع سعر تذكرة الدخول لـ قلعة قايتباي بـ الإسكندرية ، لافتة إلى أنه بعد أن كانت التذكرة بـ 5 جنيهات أصبحت الآن تصل لـ 60 جنيها ، الأمر الذي جعل الكثيرون يتهجون لرحلات البحر نظرا لأن التذكرة تمثل عبئا ماديا كبيرا عليهم.

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 مراعاة السياحة الداخلية للمواطنين البسطاء

 

وطالبت عضو البرلمان ، بضرورة مراعاة السياحة الداخلية للمواطنين البسطاء وخفض أسعار الدخول لزيارة المناطق الآثرية ، قائلة: " صحيح مش هتجيب مورد قوى ولكن ليها أثر سياسي مهم لأن الناس بتعاني من ظروف اقتصادية قاسية ". 

وقالت “ سعيد ” لـ"صدي البلد"، إن خفض أسعار التذاكر لأماكن السياحة الداخلية يشكل أهمية كبيرة لدي المواطنين البسطاء، ويعمل علي جذب شريحة كبيرة منهم لزيارة هذه الأماكن كما السابق .

إيرين سعيد مجلس النواب قطاع السياحة السياحة قلعة قايتباي الاسكندرية

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