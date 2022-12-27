جامعة حلوان: تطوير فندق السياحة والفنادق وتحويل المطبخ لوحدة إنتاجية

بدأت جامعة حلوان في خطة لتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة، وتوثيق موارد وأصول الجامعة، لتعظيم موارد الجامعة واستغلالها الاستغلال الأمثل للعمل على تحقيق متطلبات التطوير.

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن كلية السياحة والفنادق بالمنيل تشهد حاليا تطوير المنشآت الخاصة بها، خاصة الفندق ومطبخ الكلية، وتم التوجيه باستغلاله كوحدة إنتاجية تخدم فندق الكلية وكليات الجامعة والمؤسسات المحيطة.

وأشارت إدارة كلية السياحة والفنادق، إلى أن المطبخ في الأساس يخدم فندق الكلية الذي يحتوي على 12 غرفة، كما يوجد بالفندق قاعتين إحداهما تتسع لـ 60 فردا، بينما تتسع الأخرى لـ 250 فرد.

وأضافت أن تشغيل المطبخ بكامل طاقته يساهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في المجال الفندقي والمنتجعات والمطاعم، وقطاعات الأغذية والمشروبات، وخاصةً في ظل احتواء الكلية على العديد من البرامج الخاصة بالتغذية والمطاعم والفنادق وبرتوكولات التعاون المبرمة مع كبرى المطاعم .

ويواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية الموسيقية تحت رعاية الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين سمير الجندي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة الدكتور عثمان عبد المعطي عثمان منسق مشروع محو الأمية بكلية التربية الموسيقية.