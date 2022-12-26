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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياحة وفنادق حلوان تكشف أهداف ملتقى الدراسات السياحية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان الملتقى الأول للدراسات السياحية والإدارة الفندقية تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية. 

أقيم الملتقى بحضور كل من الدكتور علي عمر الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة نهلة أسامة نصار رئيس قسم الدراسات السياحية، والدكتور سامح جمال المشرف العام على دار الضيافة ومدير عام فندق كلية السياحة، والدكتور محمد هاني بهي الدين رئيس قسم الفنادق السابق.

وصرحت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة و الفنادق لصدى البلد ، بأن الملتقى يهدف إلى إتاحة الفرص لتبادل المعلومات وتعلم المهارات و اكتساب الخبرات من خلال مشاركتهم بالتنظيم و الاستفاده من آراء سوق العمل السياحي والفندقي وغيرها".

وتابعت عميد سياحة و فنادق حلوان ان  هذا الملتقى ليس الأول لقسم الدراسات السياحية بل الملتقى الخامس، حيث بدأت الرحلة منذ نوفمبر 2017 واستمرت حتى اليوم بالتعاون مع أقسام الكلية وأقسام الدراسات السياحية من الجامعات المختلفة.

وتناول الملتقى " أهداف التنمية المستدامه هي استخدام التكنولوجيا في الEMS (Environmental Management System)، حيث إن الفنادق تسبب استهلاكا للطاقة، ويتم معالجة ذلك عن طريق وجود نظام (system) يوفر الطاقة المستهلكة بالغرف والفندق بشكل عام".

جاء ذلك خلال جلسة، معتز فرحات من فعاليات جلسة التغيرات المناخية: الاسباب والحلول.

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