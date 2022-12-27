عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان .. رابط التسجيل بدورة اللغة التركية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

وتأتي هذه البرامج التدريبية من اهتمام كلية الآداب بتنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال مركز اللغات،  و يأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة فى تحسين الأداء.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

 

جدير بالذكر انه قد قام  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لمطعم كلية الإقتصاد المنزلي في خطوة جادة نحو تطوير المطعم ليكون وحدة إنتاجية داعمة للكلية تحقق وتخدم كافة متطلباتها، ولكي يكون كذلك مكان لتدريب وتعليم الطلاب في كليتي الإقتصاد المنزلي وعلوم التغذية.

ورافق  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال جولته التفقدية الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والسادة وكلاء الكلية وأساتذتها وعدد من الإداريين.

الدورات التدريبية جامعة حلوان التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

ترشيحاتنا

هل توزع الأرزاق بعد صلاة الصبح؟.. الإفتاء توضح 13 حقيقة بهذا الوقت

السويد: لا نملك أي دليل ملموس على حادث تفجير نورد ستريم

250 مليون إصابة.. ازدحام بأقسام الطواريء بمستشفيات الصين.. والسبب كورونا

أردوغان: توقعات بانخفاض التضخم السنوي لتركيا إلى 30٪ بنهاية 2023

بخطوات بسيطة.. كيف تستعيد رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة؟

فيريرا يدرس إعادة نجم الفريق لتشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ