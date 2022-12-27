لطلاب جامعة حلوان .. رابط التسجيل بدورة اللغة التركية

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

وتأتي هذه البرامج التدريبية من اهتمام كلية الآداب بتنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال مركز اللغات، و يأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة فى تحسين الأداء.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

جدير بالذكر انه قد قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لمطعم كلية الإقتصاد المنزلي في خطوة جادة نحو تطوير المطعم ليكون وحدة إنتاجية داعمة للكلية تحقق وتخدم كافة متطلباتها، ولكي يكون كذلك مكان لتدريب وتعليم الطلاب في كليتي الإقتصاد المنزلي وعلوم التغذية.

ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال جولته التفقدية الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والسادة وكلاء الكلية وأساتذتها وعدد من الإداريين.