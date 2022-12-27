مركز اللغات بآداب حلوان ينظم دورة الكفاءة في كتابة الرسائل الجامعية

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة اللغة العربية (الكفاءة في كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية) ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

ومن جانبه افاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

حيث أوضحت مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتي انطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

حيث أعلن قطاع للدراسات العليا بالكلية أن الدورة شرط تسجيل لكل الدارسين المقيدين ابتداء من 2020/2021، ويجب الحصول عليها قبل انعقاد السيمنار وتنطبق هذه الدورة على كل الأقسام ما عدا قسم اللغة العربية عليه أداء الامتحان فقط.

وقد أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه

على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد.

