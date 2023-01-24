نشرة التوك شو.. السيسي يصل الهند لحضور احتفالات يوم الجمهورية.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة.. وهذا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة محليًا ودوليًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها، والتي جاءت كالتالي:



لا تنخدعوا.. الارصاد تنصح المواطنين بهذا الأمر.. وتبشر بالطقس حتي هذا الموعد





قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع بدرجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن هذا الإرتفاع مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.





استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أفادت به فضائية “إكسترا نيوز” اليوم، الثلاثاء.





وسط احتفالات مهيبة.. السيسي يصل لمقر الإقامة بالهند



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، لـ مقر الإقامة بالهند.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقطات الأولى من وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.





هل يتنصت فيسبوك على مستخدميه؟.. خبير يكشف



قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث يُعد الموقع الأكثر استخدامًا في مصر هو فيسبوك وفي دول الخليج انستجرام وسناب شات، لافتًا إلى أن كل دولة لها نسب معينة من حيث التواجد والتفاعل عليها.





السياحة تودع السنوات «العجاف».. خبير: خطة لجلب الزائرين من جميع أنحاء العالم





السياحة المصرية.. قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على توقعات “فيتش”، بأن مصر تنتظر 52 مليون سائح حتى 2026، إن توقعات هذه المؤسسة للسياحة جاءت على أساس الحجوزات الموجودة بالفعل، بجانب معطيات إمكانيات الاستقبال.





حديقة الحيوان تعلن فتح أبوابها للمواطنين خلال أيام إجازة منتصف العام.. فيديو



قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تضم حيوانات برية ولكنها غير ضارة، معقبا: “لدينا خبرات كبيرة للغاية فيما يخص رعاية الحيوانات، سواء بالتغذية أو معيشته”.





التضامن تكشف تفاصيل إنشاء أول مركز وطني للكفالة في مصر



كشف مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، تفاصيل إنشاء أول مركز وطني للكفالة فى مصر لحفظ الأطفال فاقدي الرعاية والمعرضين للخطر.





انتهى بنسبة 100%.. تعرف على موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ..فيديو





كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، قائلا: إن جميع الإحتفالات العالمية التي تحدث فى مصر الآن كانت إعلانا على قرب الإفتتاح الوشيك ل المتحف المصري الكبير.





للحفاظ على الإنتاج الحيواني.. بدء تحصين الماشية من الجدري والجلد العقدي بالمحافظات



تحصين الماشية.. تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، عن تفاصيل بدء تحصين الماشية من “الجدري والجلد العقدي”، قائلًا إن هذه الأمراض شبه موسمية، حيث وضعت الدولة خطةً عن طريق وزارة الزراعة لـ تحصين الماشية وهي قائمة على التحصين المستمر لحماية الماشية من الأمراض المختلفة.

