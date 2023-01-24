حديقة الحيوان تعلن فتح أبوابها للمواطنين خلال أيام إجازة منتصف العام.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تضم حيوانات برية ولكنها غير ضارة، معقبا: “لدينا خبرات كبيرة للغاية فيما يخص رعاية الحيوانات، سواء بالتغذية أو معيشته”.

وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية: “لدينا خطة معتمدة للوقاية، ونعمل على السيطرة على الطقس البارد، من خلال إعطاء الحيوانات أنواع طعام مخصصة، تساعد على شعورهم بالدفء والطاقة”.

وتابع: “نقوم بتدفئة أماكن تواجد الحيوانات”، مشددا على أن الحيوانات صحتها جيدة للغاية، ولا يوجد أي وفاة أو إصابة، وهناك خطة تعقيم يومية.

وأوضح أن الحديقة تضم العديد من الحيوانات الهامة، مثل النمور وفرس النهر وسبع البحر والزراف، بالإضافة إلى النمور الجبلية وبيت الزواحف.

وشدد على أنه تم تخصيص خدمة تنقل داخل الحديقة، وهي قادرة على استيعاب ما يقرب من 60 ألف مواطن يوميا، منوها إلى أن هناك إجراءات احترازية مستمرة، مثل قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.



