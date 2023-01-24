عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حديقة الحيوان تعلن فتح أبوابها للمواطنين خلال أيام إجازة منتصف العام.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان تضم حيوانات برية ولكنها غير ضارة، معقبا: “لدينا خبرات كبيرة للغاية فيما يخص رعاية الحيوانات، سواء بالتغذية أو معيشته”.

وأضاف محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية: “لدينا خطة معتمدة للوقاية، ونعمل على السيطرة على الطقس البارد، من خلال إعطاء الحيوانات أنواع طعام مخصصة، تساعد على شعورهم بالدفء والطاقة”.

وتابع: “نقوم بتدفئة أماكن تواجد الحيوانات”، مشددا على أن الحيوانات صحتها جيدة للغاية، ولا يوجد أي وفاة أو إصابة، وهناك خطة تعقيم يومية.

وأوضح أن الحديقة تضم العديد من الحيوانات الهامة، مثل النمور وفرس النهر وسبع البحر والزراف، بالإضافة إلى النمور الجبلية وبيت الزواحف.

وشدد على أنه تم تخصيص خدمة تنقل داخل الحديقة، وهي قادرة على استيعاب ما يقرب من 60 ألف مواطن يوميا، منوها إلى أن هناك إجراءات احترازية مستمرة، مثل قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.

 

حديقة الحيوان حدائق الحيوان الطقس البارد درجات الحرارة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

1050 جنيها لكل أسرة.. منح استثنائية ومعاش شهري لتلك الفئة|الشروط

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

مفاجآت في مناهج الترم الثاني |20 تصريحا جديدا من وزير التعليم

ترشيحاتنا

إنتقال سامسون إلي الإسماعيلي.. ميدو يحسم الجدل

محمد صبري.. قهوجي يحصد بطولة كمال الأجسام 7 مرات: أحلم بلقب مستر أولمبيا

منح المدرس 4000 جنيه شهريا وفرض ضريبة على الدروس الخصوصية.. مقترح برلماني

ضمن مشروع تأهيلها.. الري بسوهاج: الانتهاء فعليا من 112 ترعة

«التمريض» تهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

حبس سائق لاتهامه بدهس شقيقين في مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان ينشط الحركة الثقافية.. محافظ قنا يستقبل وفدا من إدارة مسرح الجنوب

بعد تحذيرات وزارة الصحة.. مخاطر كارثية لتلك الأنواع من أدوية الكحة

تحذير عاجل من الصحة العالمية .. أضرار صادمة لهذا النوع من السمن

مقطع فيديو أبكى الملايين.. مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج ابنة جاره اليمني ويفاجأ بوفاتها

فيديو

ابنة عمرو محمد علي تفتح النار على والدها وترد على اتهامها بالجحود

أنغام في مرمى الانتقادات بسبب إحراجها فنانين على الهواء.. تفاصيل

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ