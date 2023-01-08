قال الدكتور محمد القرش٫ المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة٫ إن مصر فقدت الاعتماد دوليا من الاتحاد الأوروبي في حدائق الحيوان عام 2004.

وأضاف الدكتور محمد القرش٫ المتحدث الرسمي باسم وزار الزراعة٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”٫ المُذاع عبر فضائية “النهار”٫: “تطوير حديقة الحيوان هو تطوير شامل بشكل كبير يشمل المباني ووسائل الترفيه ولا نستطيع الجزم بعمل حديقة الحيوان بالتزامن مع عملية تطويرها لكنها ما زالت تعمل”.

وأوضح: “تطوير حديقة الحيوان كان سيستغرق عامين وأكثر لكن القيادة السياسية وجهت بإنهائها في عام”٫ مضيفا: “بند الملكية لوزارة الزراعة في عملية تطوير حديقة الحيوان”.

وأكد الدكتور محمد القرش٫ المتحدث الرسمي باسم وزار الزراعة٫: “تطوير حديقة الحيوان يستهدف إعادتها إلى سابق وضعها فضلا عن تقديم خدمة مميزة لشعب مصر العظيم”٫ مشيرا: “تم الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية لتطوير حديقة الحيوان”٫ مؤكدا: “المباني الأثرية والتراثية في حديقة الحيوان والأورمان لن يتم المساس بها”.

