عاجل.. الرئيس السيسي يصل نيودلهي لحضور احتفالات الهند بيوم الجمهورية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وجاء ذلك وفق نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء.





فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين مصر والهند، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، والاهتمام العميق من نيودلهي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ودورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.