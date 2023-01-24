هل يتنصت فيسبوك على مستخدميه؟.. خبير يكشف

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي يختلف من دولة إلى أخرى، حيث يُعد الموقع الأكثر استخدامًا في مصر هو فيسبوك وفي دول الخليج انستجرام وسناب شات، لافتًا إلى أن كل دولة لها نسب معينة من حيث التواجد والتفاعل عليها.







وأشار “طارق” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إلى أن هناك حالة من الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين، حيث ساهمت الفيديوهات القصيرة الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي على انتشار هذا الإدمان بشكل كبير.





حقيقة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا



وأكد خبير أمن المعلومات أنه بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي تراقب الهواتف 24 ساعة وذلك بسبب الأذونات التي تحصل عليها هذه المواقع، موضحًا أن فيس بوك أكثر المواقع الحاصلة على أذونات والمتمثلة في السماح للوصول إلى المايك والكاميرا والموقع الجغرافي غيرها.





