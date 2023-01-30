مفاجأة سارة للمواطنين.. تراجع تاريخي في أسعار الدواجن قبل رمضان.. شاهد

سيطرت أخبار أزمة الدواجن، على معظم برامج التوك شو، وخاصة التوقعات بموعد وقيمة انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة، وذهب البعض لكشف أسباب الأزمة وجهود الدولة للتعامل معها.

الانخفاض الكبير لأسعار الدواجن والبيض

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أزمة إرتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية تعود لعدة عوامل.

وأضاف ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قطاع كبير ومزارع كثيرة خرجت من إنتاج الدواجن، نتيجة لأزمات الأعلاف خلال الأسابيع والاشهر الماضية.

وتابع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ما حدث من افرجات جمركية، وبدأ العديد من المربين الدخول مرة أخرى إلى الإنتاج، دورة السمين ٤٠ يوم، ونحن أمام فجوة، والموضوع محتاج استدامة في الاعلاف توفرها.

وأكمل الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن نرفض الأزمة الحالية، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيزيد العرض، مع ارتفاع الإنتاج، وتقل الأسعار.



التموين تعلن الموعد

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن ارتفاع الأسعار موجود ولا أحد يستطيع إنكار هذا الأمر، ولكن كافة السلع متوفرة، موضحًا أن الدولة قامت بإخراج كمية كبيرة من الأعلاف الفترة الماضية في إطار الاهتمام بنصاعة الدواجن لأنها صناعة ناجحة، ويصل حجم الاستثمار في هذه الصناعة لـ100 مليار جنيه.

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة كانت تخرج طن الذرة بـ7 آلاف في السابق، ورغم ذلك كان التجار يبيعون الطن بـ14.5، وطن فول الصويا كان يخرج بـ16 ألف جنيه ويباع بـ35 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة ضبطت كميات كبيرة جدًا، وهذا ساهم في خفض الأسعار.

ولفت إلى أن هناك تراجعًا في أسعار الأعلاف، ولكن هذا الأمر لن يظهر في السوق إلا في أول فبراير، خاصة وأن دورة إنتاج الدواجن تصل لـ35 يومًا، مشيرًا إلى أن كل مزارع الدواجن ستعمل على توفير الدواجن في رمضان.



الأسعار في أهلا رمضان أقل بـ20%

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك تذبذبًا في الأسعار نتيجة الأزمة العالمية، وارتفاع الدولار، ولكن لا يجب تعليق أزمة ارتفاع الأسعار بالكامل على الخارج، مشيرا إلى أن البعض يستغل الأزمة الحالية ويبالغ في رفع الأسعار.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك اختلاف في أسعار الخضروات من مكان لآخر، وهذا سببه ارتفاع تكلفة الإيجار من مكان لآخر، مشيرًا إلى أن هناك استقرارا في أسعار الخضار والفاكهة، حيث يباع الآن الخضر والفاكهة في معارض “أهلا رمضان” بأسعار أقل من الخارج بنسبة 20%.

ولفت إلى أن المنافذ الحكومة التي تبيع السلع بأسعار مخفضة أصبحت كبيرة للغاية ومنتشرة في كل مكان من خلال السيارات المتنقلة التي تجوب النجوع، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن وجود نقص في أسعار بعض السلع في محاولة منه لرفع الأسعار.

المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا ولا يوجد به أي مشكلة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مخزون وفير من السكر والأرز والزيت، مشيرًا إلى أن الزيت متوفر في كل المعارض بدون أي مشكلة.

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين تفتتح يوميًا منافذ لمعارض "أهلاً رمضان"، خلاف منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية فتحت اعتمادات غير مسبوقة لتوفير الأمن الغذائي.

وأوضح أن هناك ثقافة سيئة لدى تجار الخضار والفاكهة، معقبًا: "ممكن التاجر يُلقي الخضر والفاكهة في القمامة، ولا يقوم بخفض الأسعار، مش عارف ليه".