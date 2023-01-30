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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ80 جنيها والبيض بـ100.. قفزة جديدة في أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” قفزة كبيرة في الأسواق مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية ، إذ وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيها في بعض الأماكن، بزيادة 15 جنيها ، فيما يبدأ سعر الدواجن الأمهات من 65 جنيها.

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أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-01-2023 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 77-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 85 - 87 جنيهًا للكيلو
  • الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو
  • البانيه: بين 155- 165 جنيها للكيلو
  • صدور دجاج بالعظم 135 جنيها
  • الدواجن الرومي: 85-100 جنيه للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 65-68 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 16_16.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 12_12.25 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم لتسجل  94-95 جنيها  للطبق في المزرعة و 97-100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 92-93 جنيها في المزرعة ، وبين 95 و 96 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 103 و 104  جنيهات.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 85-90 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 75-85 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المسكوفي بين 80-85 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط الفرنساوي بين 75-80 جنيها للكيلو.
  • أسعار الأوز  بين 90-95 جنيها للكيلو. 
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