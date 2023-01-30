بمعاونة السلع التموينية| الزراعة : نبحث بيع فول الصويا والذرة لصغار منتجي الدواجن

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم د ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع.

بحث القصير في اللقاء كيفية الاستفادة من الزراعات التعاقدية وخاصةً سلعتي الذرة وفول الصويا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وعلى شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية.

وقال القصير ان الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسلع الاستراتيجية والتوسع فى زراعتها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لها فضلاً عن المعاونة في زيادة حجم المعروض من سلع وحاصلات زراعية علي منصة البورصة المصرية للسلع ، لتكون بورصة حاضرة يتداول فيها كافة أنواع السلع والحبوب والحاصلات الزراعية الاخري، هذا وقد ثمن القصير وجود سوق منظم للسلع يحفز المزارعين على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية عبر منصة البورصة.



واضاف القصير أن الاجتماع بحث أيضا آليات تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من سلع اخرى من خلال قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد معهم والشراء منهم مع تحديد السعر المناسب والعادل والبيع لصغار منتجي الدواجن وكذا مصانع الأعلاف تباعاً.

أشار "الوزير" الى أهمية الدور الذى تلعبه البورصة المصرية للسلع فى علاج التسعير العشوائى والتشوهات السعرية فى السوق المصري ووضع آلية مهمة لضمان عدالة تداول السلع من خلال تفعيل آليات السوق وتجميع البيانات عن المتعاملين والمنتجين وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول مما ينعكس ايجاباً على استقرار الأسعار فى السوق المصري.



"القصير" أكد أيضا على ضرورة بحث إمكانية إنشاء كيان تابع للدولة يتولى امور الزراعات التعاقدية والاستيراد للسلع الضرورية عندما تقتضي الحاجة الي ذلك ويكون دوره فى الاساس التواجد كصانع سوق وقت الأزمات والعمل علي ضبط الاسعار واستقرارها في السوق المحلي .



من ناحيته قال د إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تدشين عمل البورصة فعلياً فى نوفمبر الماضي من خلال طرح سلعه القمح المستورد اضافة الي دراسة قائمة اخري من السلع الاساسية والتي سيتم طرحها تباعاً بالبورصة المصرية للسلع، واشار ايضا الى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 50 ألف طن ذرة صفراء يتم طرحها فى البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحديد الآلية المناسبة لضمان وصولها لصغار مربيين للدواجن



وأوضح "عشماوي" بأنه يمكن لهيئة السلع التموينية استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا مع جاهزية الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع لتخزين تلك النوعية من الحبوب عقب تزويدها بتجهيزات المجففات، وجدير بالذكر ان القدرات والسعات التخزينية للصوامع حالياً تسمح باستقبال تلك الغلال عقب تدشين "شركة أرض الخير" والتى تم أنشاؤها بالشراكة مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والبنك المصري الزراعى مع الاعتماد على كفاءة الصوامع بالشركة القابضة للصوامع والشون الخاصة بالبنك المصري الزراعى فى تخزين تلك السلع.

‏وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع اتحاد منتجى الدواجن بحضور المعنيين من وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية للسلع لبحث امكانية الربط بين منتجي الدواجن وبيض المائدة والبورصة المصرية للسلع