رغم أزمة القيد.. صفقات الزمالك تشارك في التدريب استعدادا لـ فاركو

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء انتظام المغربي أحمد بلحاج لاعب الأبيض المنضم حديثا من صفوف أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشارك أحمد بلحاج بشكل طبيعي للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورحب الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه وجميع اللاعبين باللاعب، وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات والبطولات مع الزمالك.

وحرص أسامة نبيه على عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز وبذل أقصى جهد.

وأكد المدير الفني للاعب المغربي على ثقة الجميع في إمكانياته وقدرته على الظهور بأفضل صورة مع الفريق في الفترة المقبلة.

محمود شبانة ينتظم في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، انتظام محمود شبانة مدافع الأبيض العائد من الإعارة لنادي سموحة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "شبانة" في التدريبات بشكل طبيعي للمرة الأولى عقب عودته مره أخرى لصفوف الفريق بعد قطع إعارته لسموحة.

وحرص أسامة نبيه المدير الفني والجهاز المعاون ولاعبو الفريق على استقبال المدافع وتقديم التهنئة له بعد عودته لصفوف الزمالك مجددا.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعب طالبه خلالها بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة.



ناصر منسي يشارك في التدريبات الجماعية لأول مرة

انتظم ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في المران بشكل طبيعي للمرة الأولى عقب انضمامه من صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه واللاعبين على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق مع فريقه الجديد في الفترة المقبلة.

وعقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق جلسة مع المهاجم بشكل منفرد ورحب به، وأكد له ثقة الجميع في إمكانياته، وطالبه ببذل اقصي جهد والتركيز استعدادا للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.