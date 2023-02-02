أخبار السيارات|تغييرات جديدة بخريطة أسعار سيارات سيتروين في مصر.. 5 سيارات فاخرة للشراء من السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي باقة من السيارات المتنوعة في السوق المصري، مثل السيدان والكروس أوفر، ولكن أشهر ما يميزها هو السيارات صغيرة الحجم مثل سوزوكي اسبريسو، والتي تعتبر ثاني أرخص سيارة للشركة في السوق المصري.

شهدت أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية، وشملت الزيادات جميع فئاتها الأربعة المطروحة في السوق المصري.

شهدت أسعار سيارات العلامة التجارية الفرنسية سيتروين الفئة C زيادة سعرية جديدة لسيارات C3 و C4 و C5 اير كروس و C اليزيه زيادة سعرية جديدة تراوحت قيمتها من 30 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه، واختلفت الزيادات حسب الطراز.

شهدت أسعار سيارة السيدان اليابانية الشهيرة نيسان صني موديل 2023 زيادة رسيمة جديدة في السوق المصري بلغت قيمتها 13 ألف جنيه على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، ويبلغ عددها 4 فئات.

يتميز السوق السعودي بالسيارات الفارهة والفاخرة التي تجذب اهتمام محبي السيارات في الوطن العربي، وتأتي تلك السيارات من أقوى العلامات التجارية في العالم مثل الثلاثي الألماني الشهير اودي ومرسيدس BMW، إضافة إلى العلامة التجارية الأمريكية كاديلاك والعلامة البريطانية الفارهة لاند روفر.

تمثل السيارات الكهربائية عالية الأداء نقلة نوعية في عالم صناعة المحركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبرزت علامات تجارية جديدة عالمياً تتخصص في صناعة السيارات الكهربائية فقط مثل تسلا وريماك ولوسيد.