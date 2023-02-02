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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تغييرات جديدة بخريطة أسعار سيارات سيتروين في مصر.. 5 سيارات فاخرة للشراء من السعودية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سعر سوزوكي اسبريسو في سوق المستعمل | تفاصيل

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي باقة من السيارات المتنوعة في السوق المصري، مثل السيدان والكروس أوفر، ولكن أشهر ما يميزها هو السيارات صغيرة الحجم مثل سوزوكي اسبريسو، والتي تعتبر ثاني أرخص سيارة للشركة في السوق المصري.

 

زيادة أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 في مصر| صور

شهدت أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية، وشملت الزيادات جميع فئاتها الأربعة المطروحة في السوق المصري.

 

تغييرات جديدة بخريطة أسعار سيارات سيتروين في مصر| صور

شهدت أسعار سيارات العلامة التجارية الفرنسية سيتروين الفئة C زيادة سعرية جديدة لسيارات C3 و C4 و C5 اير كروس و C  اليزيه زيادة سعرية جديدة تراوحت قيمتها من 30 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه، واختلفت الزيادات حسب الطراز. 

 

بورصة السيارات.. زيادة 13 ألف جنيه لأسعار نيسان صني 2023

شهدت أسعار سيارة السيدان اليابانية الشهيرة نيسان صني موديل 2023 زيادة رسيمة جديدة في السوق المصري بلغت قيمتها 13 ألف جنيه على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، ويبلغ عددها 4 فئات. 

 

بـ 250 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة للشراء من السعودية | صور

يتميز السوق السعودي بالسيارات الفارهة والفاخرة التي تجذب اهتمام محبي السيارات في الوطن العربي، وتأتي تلك السيارات من أقوى العلامات التجارية في العالم مثل الثلاثي الألماني الشهير اودي ومرسيدس BMW، إضافة إلى العلامة التجارية الأمريكية كاديلاك والعلامة البريطانية الفارهة لاند روفر.

 

مواصفات مذهلة.. أسرع 5 سيارات كهربائية في العالم 2023 | صور

تمثل السيارات الكهربائية عالية الأداء نقلة نوعية في عالم صناعة المحركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبرزت علامات تجارية جديدة عالمياً تتخصص في صناعة السيارات الكهربائية فقط مثل تسلا وريماك ولوسيد.

 

 

 

هيونداي سوزوكي سيتروين نيسان صني

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