موعد أذان الظهر ومواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-2-2023 بمحافظات الجمهورية

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم يوميًا مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وأسوان وعدد من محافظات مصر.

ويبحث الكثير يوميا عن مواقيت الصلاة، حتى يؤدون الصلاة على وقتها.

ويؤذن لصلاة الظهر فى تمام الساعة 12:09، ويتبقي نصف ساعة 9 ودقائق فإن استطعت أن تصلي الضحي فتكون تصدقت عن مفاصل جسمك كله والبالغ عددها 360 مفصلًا كما روي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ»، وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى» رواه مسلم (1181).

مواقيت الصلاة فى القاهرة



الظُّهْر ١٢:٠٩ م



العَصر ٣:١١ م



المَغرب ٥:٣٢ م



العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الظهر 12:14

العصر 3:14

المغرب 5:36

العشاء 6:56

مواقيت الصلاة فى المنصورة

الظهر 12:08

العصر 3:09

المغرب 5:31

العشاء 6:51

مواقيت الصلاة فى قنا

الظهر 12:03

العصر 3:10

المغرب 5:33

العشاء6:49

مواقيت الصلاة فى اسوان

الظهر 12:02

العصر 3:12

المغرب 5:35

العشاء 6:50