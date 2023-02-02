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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يستضيف تدريبات منتخب مصر الشباب

صدى البلد

يستضيف نادي النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تدريبات منتخب مصر للشباب مواليد 2003.

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر المدير الفني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس.

واستقرت إدارة اتحاد الكرة علي إقامة تدريبات المنتخب الوطني علي ملعب نادي النصر الذي رحب بإقامة التدريبات على ملعب النادي.

وأعرب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق عن خالص التمنيات بالتوفيق لمنتخب الشباب والفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب، مؤكدا أن أبواب النادي مفتوحة أمام جميع المنتخبات الوطنية وهدفنا الدائم هو خدمة المنتخبات الوطنية في أي وقت في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع نادي النصر بجميع الاتحادات الرياضية وعلى رأسهم اتحاد كرة القدم.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طارق السيد المدير الفني للفريق ورحيم عمرو مدير الكرة على الترحيب بالجهاز الفني للمنتخب في ملعب النصر .

واقيم المران الأول للمنتخب الوطني اليوم وكان في استقبالهم احمد الاحمر عضو مجلس إدارة النادي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري ، علاء سعيد مسئول المهمات.

نادي النصر النصر عمرو عبدالحق منتخب مصر اتحاد الكرة

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