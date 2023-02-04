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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنت الأغلى مبادرة رئاسية لطلبة المدارس بقرى سيناء

مبادرة أنت الأغلى
مبادرة أنت الأغلى بقري سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  المبادرة  الرئاسية( انت الأغلى )  لطلبة المدارس بالتربية والتعليم بقري سيناء، تحت رعاية الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء و الإدارة العامة للتنشئه المدرسية بالتربية والتعليم قطاع محافظة شمال سيناء .. حيث تم اختيار مدرسة نجع شيبانة ضمن مبادرة ((أنت الأغلى)) وذلك اليوم السبت  ، الموافق ٤_فبراير -٢٠٢٣م.

 

الاأنشطة الرياضية

 

 وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، ان فعاليات المبادرة تتضمن يوم رياضي ثقافي ترفيهي لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية والثقافية يشارك في هذا اليوم وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومجموعة كبيرة من المختصين  وسيتم توزيع هدايا على الأطفال   ووجبات غداء وخلافه .

حيث يتواجد الطلبة والطالبات اعتبارا  من الساعة الثامنة صباحا وذلك بمساعدة  أولياء الامور لتوجيه أبناءهم بالحضور وذلك للحصول علي  الهدايا والاستمتاع بغعاليات المبادرة .

ويتضمن برنامج المبادرة:

اليوم الأول 4/2/2023 مدرسة نجع شيبانه برفح
اليوم الثاني 5/2/2023 مدرسة الغزالي بالشيخ زويد
اليوم الثالث 6/2/2023 مدرسة الحسنه الابتدائية
اليوم الرابع 7/2/2023مدرسة نخل الاعداديه
اليوم الخامس 8/2/2023 مدرسة ابي صقل الجديده للتعليم الأساسي
 

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سيناء قرى مبادرة انت الأغلى طلبة

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