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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: الطرق من العوامل الهامة لدفع عجلة التنمية

مشروعات رصف الطرق
مشروعات رصف الطرق في شمال سيناء

أكد اللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ  شمال سيناء ،  أن الطرق تمثل أحد العوامل الهامة لدفع عجلة  التنمية .. والتي يتم تطويرها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة وخدمة المشروعات الإستراتيجية التي تلبي طموحات التنمية على أرض المحافظة .

 

طموحات الدولة 
 

وقال،  أن وجود شبكة طرق داخلية وزراعية ساعد كثيرا على تحقيق طموحات الدولة نحو التوسع الزراعي، وزراعة مساحات شاسعة جعلها من أفضل المحافظات تميزا في الإنتاج الزراعي ، خاصة زراعات الخوخ والكانتلوب والخضراوات وكذلك الزيتون.


وأكد اللواء شوشة،   أنه يجري العمل حاليا في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير محور الساحل ، وفى نطاق مركز بئر العبد انطلاق العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي العريش القنطرة، بالتزامن مع انطلاق العمل فى محاور الطرق الرئيسية بمدينة الشيخ زويد ورفح الجديدة.

وأضاف  ان من أهم أعمال مشروعات الطرق، توسعة وترميم الطريق الدولي "العريش ـ القنطرة شرق" عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري..  حيث تم البدء من قرية بالوظة وحتي مدينة بئر العبد بطول 52 كيلومتر.
 

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