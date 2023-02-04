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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث نادر .. ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه بتونس

طفل رضيع
طفل رضيع

سجلت تونس، تسجيل حالة ولادة نادرة تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد وتمثلت في ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه.
وذكر  الطبيب وسام مقني المختص في جراحة الأطفال في تصريح لبرنامج «صباح الناس»، أن الرضيع في مصحة خاصة في العاصمة تونس، لافتا إلى أن الأطباء كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد خضوع والدته للتصوير بالصدى بأن الجنين كان يحمل تكيسا إلا أنه مع تقدم الحمل أظهر التصوير بالصدى وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التفطن إلى أنه كان يحمل شقيقه التوأم داخله.


وأوضح قائلا: ''لقد كان الجنين الثاني يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الـ18".


وأردف: ''سيتم إخضاع المولود لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى، وهي لا تشكل أي خطورة على حياة المولود''. 

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