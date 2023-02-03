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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. حالة من الذعر تسيطر على المواطنين بسبب مادة المرجين

تونس علم
تونس علم


أعرب أهالي منطقة الشوايحية التابعة لمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان ب تونس استيائهم وتذمرهم بسبب تسرب مادة المرجين من المصب الموجود بالجهة وغمرت أغلب الأراضي الزراعية .

كما عبّر سكان المجاورين لهذا المصب عن تخوفهم من تسرب مادة المرجين إلى منازلهم وتذمر الأهالي من كثرة الحشرات والبعوض والروائح الكريهة ما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر اضافة إلى مواشيهم.

ومن جانبها، قامت السلطات المحلية التونسية  بالتدخل من أجل غلق المنفذ بواسطة الآلات الجارفة وترك المادة المسربة بالاراضي دون شفطها.

وكانت بلدية المكان قامت  بوضع الفضلات المنزلية بجوار مصب مادة المرجين الذي وقع إحداثه بطريقة عشوائية رغم معارضة أهالي المنطقة.

ورفض معتمد الشراردة،عبد اللطيف بكاثرية الادلاء باي رد نظرا لعدم الحصول على ترخيص. 

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