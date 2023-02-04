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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميتا تطور ميزة اشتراك جديدة لـ فيسبوك وإنستجرام.. أخف ماوس Razer للألعاب بسعر خرافي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. ميتا تطور ميزة اشتراك جديدة

 

تعمل شركة ميتا الأمريكية، في الوقت الحالي على تطوير ميزة تحقق مدفوعة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، ويأتي ذلك بعد أن قامت نظيرتها تويتر Twitter بطرح نظام مماثل من أجل زيادة عائداتها.

 

قاتل هواتف سامسونج.. أوبو تكشف عن هاتف 5G بكاميرا 108 ميجابكسل

 

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الجديد Reno 8 T 5G للأسواق العالمية بعد بوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عنها، ويعد هذا الهاتف أحدث إصدارات الفئة المتوسطة "رينو" من الشركة، والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. فيفو تتحدى الكبار بهواتف جديدة فائقة القدرات

 

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، النسخة الدولية من سلسلة Vivo X90، بعد أشهر من إطلاقها بشكل رسمي في الصين في نوفمبر 2022.

 

بسعر صادم.. شاهد أخف ماوس للألعاب من Razer

كشفت شركة ريزر Razer، عن أخف ماوس ألعاب في تاريخها، والذي ينطلق تحت اسم Viper Mini Signature، وهو يتميز بكونه الماوس الأخف وزنا في سوق الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب.

 

الفرق هيصدمك .. سعر ومواصفات آيفون 14 وGalaxy S23

 

سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23.. لقد ظهرت بعض الهواتف الذكية الرائدة الرائعة على مدار الأشهر القليلة الماضية، من خلالها تقدم العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة في الغالب تحسينات جديدة مع عمليات إطلاقها الأخيرة، لذلك سنلقي مقارنة سريعة على سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23 في مصر والسعودية.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا انستجرام السعودية سامسونج الهواتف الذكية

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