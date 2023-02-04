أخبار التكنولوجيا.. ميتا تطور ميزة اشتراك جديدة لـ فيسبوك وإنستجرام.. أخف ماوس Razer للألعاب بسعر خرافي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعمل شركة ميتا الأمريكية، في الوقت الحالي على تطوير ميزة تحقق مدفوعة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، ويأتي ذلك بعد أن قامت نظيرتها تويتر Twitter بطرح نظام مماثل من أجل زيادة عائداتها.

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الجديد Reno 8 T 5G للأسواق العالمية بعد بوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عنها، ويعد هذا الهاتف أحدث إصدارات الفئة المتوسطة "رينو" من الشركة، والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، النسخة الدولية من سلسلة Vivo X90، بعد أشهر من إطلاقها بشكل رسمي في الصين في نوفمبر 2022.

كشفت شركة ريزر Razer، عن أخف ماوس ألعاب في تاريخها، والذي ينطلق تحت اسم Viper Mini Signature، وهو يتميز بكونه الماوس الأخف وزنا في سوق الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب.

سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23.. لقد ظهرت بعض الهواتف الذكية الرائدة الرائعة على مدار الأشهر القليلة الماضية، من خلالها تقدم العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة في الغالب تحسينات جديدة مع عمليات إطلاقها الأخيرة، لذلك سنلقي مقارنة سريعة على سعر ومواصفات موبايلات آيفون 14 وGalaxy S23 في مصر والسعودية.