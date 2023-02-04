فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. ميتا تطور ميزة اشتراك جديدة

تعمل شركة ميتا الأمريكية، في الوقت الحالي على تطوير ميزة تحقق مدفوعة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، ويأتي ذلك بعد أن قامت نظيرتها تويتر Twitter بطرح نظام مماثل من أجل زيادة عائداتها.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، اكتشف مؤخرا أحد مطورى البرمجيات، مقتطفات الشفرة الخاصة بميزة "الشارة الزرقاء المدفوعة" ومنتج اشتراك جديد في أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك، مما يشير إلى إمكانية تقديم التحقق المدفوع عبر منصات ميتا إذا استمر تطوير المنتج.

شركة "ميتا" تطور نسختها المدفوعة من نظام التوثيق على إنستجرام وفيسبوك

وتم هذا الاكتشاف بواسطة المطور والمهندس العكسي اليساندرو بالوزي Alessandro Paluzzi، الذي اكتشف سابقا عددا من ميزات إنستجرام الجديدة قبل إطلاقها بشكل رسمي، بما في ذلك أداة الجدولة داخل التطبيق التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، وميزات مشاركة رمز QR الأحدث، إلى جانب الميزات قيد التطوير بتطبيق تويتر أيضا.

وباستخدام عملية هندسة عكسية، والتي يتم استخدامها تحليل البرامج للكشف عن بنيتها البرمجية وطريقة عملها من أجل الكشف عن المزايا الجديدة، اكتشف "اليساندرو" أن شركة "ميتا" ستطلق نسختها المدفوعة من علامة التوثيق الزرقاء، على نتصتي فيسبوك وإنستجرام لقاء اشتراك شهري.

وتأتي هذه الخطوة على غرار خدمة تويتر الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم Twitter Blue، بعد أن تولى إيلون ماسك، إدارة الشركة بشكل رسمي في مسعة منه لتحقيق المزيد من الإيرادات من الخدمة.



وفي الوقت الحالي، تتضمن كل من منصة فيسبوك وإنستجرام وجود علامة التوثيق الزرقاء، وهي مخصصة للمشاهير والشخصيات العامة والعلامات التجارية، ولكنه نظام معقد وغير مفهوم بسبب اعتماده على نظام التحقق التلقائي.

وعلى الرغم من إن شركة إنستجرام بدأت في عام 2018، في السماح للمستخدمين بتقديم طلب للتحقق من حساباتهم، إلا أن النظام ككل لم يتغير كثيرا حتي الآن، على الرغم من وعد "آدم موسيري" رئيس الشركة بأن نظام التحقق من الحساب سيكون محورا للتحسين في عام 2020.